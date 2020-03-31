محاكمة سائق دهس رجلًا وأصاب طفلة بالعجوزة.. 27 أبريل

حددت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عمرو مصطفى،اليوم الثلاثاء، جلسة 27 أبريل المقبل؛ لنظر محاكمة سائق متهم بالقتل الخطأ لرجل وإصابة نجله.وجاء في قرار الإحالة أن المتهم تسبب بالخطأ في وفاة "محمود. م"، وإصابة نجله "إلياس"، 3 سنوات، حال قيادته سيارة الأجرة بسرعة عالية ودون احتراز يتجسَّد في شراب ساخن أثناء القيادة، خارقًا بذلك القوانين واللوائح والأنظمة، مخلًا إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته كسائق، مرتكبًا الجرائم محل الاتهام.وأضاف القرار أن المتهم اصطدم بالدراجة النارية قيادة المتوفى بالطريق العام من الخلف فسقط حاضنًا طفله محاولًا النجاة به، إلا إنه لم يتمكن من الوقوف، إذ عاجله السائق بدهس رأسه، وتوفي في الحال، ولم يساعد المتهم الطفل أو يحاول إسعافه مع استطاعته ذلك، بأن تسحّب نحو سيارته سيرًا ثم استقلها ولاذ بالفرار حال تتبع الأهالي له بالصياح.وأفاد قرار الإحالة أن المتهم قاد مركبة أجرة دون الحصول على رخصة قيادة، وأنه في أثناء قيادته السيارة وقع منه حادث نشأ عنه وفاة المتوفى وإصابة نجله فلم يهتم بأمر المصابين، ولم يبلغ أقرب رجل مرور أو إسعاف بوقوع الحادث فور وقوعه ولم يقم بنقل الجثمان أو الطفل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.