70 حالة سلبية بكفر الشيخ.. والصحة: الوضع مطمئن للغاية

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن وجود جهاز ال PCR في المحافظة قد سهل كثيرا لسرعة إظهار نتائج تحاليل المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد"، بدلا من أن تسافر العينات للقاهرة لتحليلها ثم عودتها مرة أخري لكفر الشيخ، مما كان يطول من عملية إظهار نتائج التحاليل.وكشفت سلام، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدد حالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس وصلت لما يقرب الـ 70 حالة وجميع نتائجهم جاءت سلبية.وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنه حتى الآن لم يتم تسجيل وفيات بسبب الفيروس في المحافظة، وأنه يتم حاليا حملات توعوية مكثفة للمواطنين لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدة أن الوضع الصحي بالمحافظة مطمئن للغاية، وسيستمر كذلك شريطة إلتزام المواطنين بالتعليمات والبقاء في منازلهم والبعد عن الأماكن المزدحمة، والإستمرار في الاهتمام بنظافتهم الشخصية حتي مابعد القضاء علي الفيروس.