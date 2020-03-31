اليوم.. «الأعلى للإعلام» يحقق في نشر شائعات عن كورونا عبر التواصل الاجتماعي

تحقق لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، في مخالفات 12 صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ويوتيوب، دأبت في الفترة الأخيرة على ترويج الشائعات وإثارة ذعر المواطنين، بشأن فيروس كورونا، مستندة إلى معلومات غير صحيحة.وكانت اللجنة ناقشت تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية حول فيروس كورونا.وطلبت اللجنة إغلاق 4 حسابات شخصية على الفيس بوك ويوتيوب "لتضمنها شائعات تثير البلبلة بشأن فيروس كورونا" بحسب تقرير اللجنة الذي تضمن توصية للمجلس بهذا الخصوص.كما ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.وألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شبكة قنوات بانوراما بتقديم اعتذار عما بثه مذيع أحد البرامج الغذائية من معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا.