850 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت بلجيكا، اليوم الثلاء، عن تسجيل أكثر من 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 12755 حالة.وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك، لصحيفة دي زونداخ اليوم، إن إغلاق بلجيكا بسبب وباء فيروس كورونا سيستمر للأسابيع الثمانية القادمة على الأقل.ومنذ 17 مارس، لا يسمح للبلجيكيين بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام أو الأمور المتعلقة بالصحة أو مساعدة الآخرين، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها ويمارس الموظفون في معظم الشركات عملهم من المنزل.كما تم حظر السفر لغير الضرورة حتى الخامس من أبريل، وحظرت كافة التجمعات، وتجوب دوريات الشرطة الشوارع لمراقبة هذه الأوامر وتطبيقها.