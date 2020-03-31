القوات الأفغانية تصادر قاذفة صواريخ من طراز «بي إم-12» في كونار

تمكنت القوات الأفغانية من إيقاف إطلاق وابل مكثف من الصواريخ في إقليم كونار الشرقي، حيث صادرت قاذفة صواريخ من طراز "بي إم-12" خلال عملية خاصة.وقال فيلق "سيلاب 201"- في بيان نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء- إن القوات الخاصة التابعة للمديرية الوطنية لأمن والاستخبارات صادرت قاذفة الصواريخ خلال غارة خاصة في منطقة ساركانو.وأضاف البيان أن الأعداء كانوا يخططون لشن هجمات صاروخية على أجزاء محددة من "كونار" باستخدام قاذفة الصواريخ.من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على هذا البيان حتى الآن.ويعد إقليم كونار من بين الأقاليم المضطربة نسبيا شرق أفغانستان، حيث تمتلك الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة من بينها حركة "طالبان" والحركات المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش خراسان وجودا نشطا في بعض المناطق.