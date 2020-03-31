23 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت.. والإجمالى 289

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى ٢٨٩ حالة.وكشف وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس، عن شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" هي ثلاث مواطنات كويتيات ومقيمتان اثنتان، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 72 حالةً.وقال، في تصريح له، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهم من المستشفى.