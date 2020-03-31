استعجال تقرير المعمل الكيميائي في ضبط هيروين بالتجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على المتعاطين.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام "د.س"، و"م.ا"، عاطلين، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت 450 جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.