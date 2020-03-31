مصرع سيدة بطلقة بالرأس بسلاح زوجها فى سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ، خلال تنظيف زوجها سلاحه الناري بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "س. غ"،" 32" عامًا، ربة منزل تقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالرأس.وقرر زوجها "م. ث"، "٣٦ عامًا"، صاحب معرض سيراميك بأنه أثناء تنظيفه فردا محلي الصنع ملكه بالمنزل، عبث به أحد أبنائه، فخرجت طلقة قتلت الضحية.وأشارت التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد عزت مفتش مباحث مركزي المنشاة والعسيرات إلي عدم صحة ما جاء بأقوال المذكور، وأنه حال قيام الزوج بتنظيف سلاح ناري "طبنجة" ماركة حلوان عيار 9 م، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابة المذكورة ووفاتها، جرى ضبط السلاح بإرشاده وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.