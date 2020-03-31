ما الفرق بين المصل والدواء؟ (فيديو)

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن هناك فرقًا كبيرًا بين المصل واللقاح والدواء، مشيرًا إلى أن الدواء هو المركب الكيميائي، بينما المصل أو اللقاح هو المركب المناعي.وأضاف محمدي خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "Ten"، أن المصل عبارة عن أجسام مضادة لمرض معين يتم تجهيزها بطريقة أو بأخرى من خلال استخلاص تلك الأجسام المضادة من الإنسان أو الحيوان ثم الاحتفاظ بها لحين الحاجة إليها.وأوضح أن هذه الأمصال تستخدم بغرض علاجي، أو لتحقيق وقاية سريعة لفترة قصيرة من أيام لأسابيع، أما اللقاح أو التطعيم هو عبارة عن استخدام مسبب المرض نفسه سواء كان المرض بكتيري أو فيروسي لإخضاعه لعملية علاجية معينة، الهدف منها إفقاده القدرة على الإصابة، ولكن مع الاحتفاظ ببعض خصائصه لتقوم بتحفيز جهاز المناعة لخروج أجسام مضادة منه لتحقيق الوقاية.