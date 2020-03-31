«الأوروبي» يراقب شحنات الأسلحة التركية إلى ليبيا

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الأسبوع الماضي لإطلاق مهمة بحرية وجوية جديدة للبحر المتوسط ​​في أبريل لمراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، والذي فرضه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 (2011)، وفقا لما نقله موقع نورديك مونيتور السويدي.وستقوم المهمة الجديدة، تحت اسم "إيريني"، بزيادة القدرة التشغيلية لجهود الاتحاد الأوروبي الجارية بقيادة فرنسا وألمانيا لوقف شحنات الأسلحة إلى ليبيا التي مزقتها الحرب من تركيا، وهي الدولة التي تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي.ستحل إيريني محل المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي "صوفيا"، فيما أفادت رويترز أن اليونان ستسمح بإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في موانئها، ووافق الاتحاد الأوروبي على تغطية تكاليف العمليات وإنقاذ المهاجرين.وحسب الموقع، في اجتماعات سابقة، اعترضت النمسا والمجر على خطط الاتحاد الأوروبي للتعامل مع انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة قبالة الساحل الليبي بسبب اعتراضات على عمليات إنقاذ المهاجرين المحتملة، ووفقًا لورقة داخلية غير رسمية للاتحاد الأوروبي نشرتها Statewatch، ستراقب البعثة أيضًا الأنشطة المتعلقة بتهريب النفط.وأشار التقرير إلى أنه في يناير 2020، رصدت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول سفينة شحن كانت تحمل علم لبنان وكانت السفينة تحمل مركبات مدرعة إلى ليبيا تحت حراسة فرقاطة تركية، ثم منعت السلطات الإيطالية السفينة من مغادرة ميناء جنوة في 3 فبراير 2020، واعترف قبطان السفينة بأنه تم تحميل أسلحة على متن السفينة في ميناء مرسين التركي، ثم تم نقلها إلى العاصمة الليبية طرابلس. وتضمنت الشحنة دبابات ومدافع هاوتزر ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي.وكان فريق من خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا قد قدم تقريرًا في ديسمبر 2019 يحدد شحنات المعدات العسكرية الروتينية المتعددة (الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وأسلحة الليزر والأسلحة والذخائر الأخرى) في عام 2019 من تركيا من قبل السلطات التركية والشركات والأفراد في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1970، فيما لاحظ التقرير أنه تم تفريغ شحنة كبيرة من مركبات Kirpi 4 × 4 المقاومة لمخلفات الألغام المضادة للانفجار (MRAP)، المصنعة من قبل مقاول الدفاع التركي BMC، في طرابلس من MV الأمازون التي تحمل علم مولدوفا في 18 مايو 2019.