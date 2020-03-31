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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خلافات الجيرة وراء مصرع طالب في سوهاج

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:03 ص
مصرع طالب
مصرع طالب
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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لقي طالب مصرعه وأصيب شقيقه ووالده وموظف بطلقات نارية متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعد المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع مشاجرة، بين أبناء عمومة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

وانتقل إلى مكان الواقعة مساعد المدير لقطاع الجنوب، ومأمور وضباط المركز، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقد أحمد عز مفتش مباحث المركز، بوصول "الصباح. م"، 17 سنة، طالب، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيسر، "أحمد. م"، 16 سنة، طالب، مصابًا بطلق نارى بالفخذين، ووالدهما "مجدي. أ"، 57 سنة، موظف مصابًا، بطلق نارى بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج.

و"مصطفى. م"، 29 سنة، عامل، مصابًا بطلق نارى بالفخذ الأيسر، وبسؤال المصابين اتهموا أبناء عمومتهم كلًا من "محمد. ن"، 35 سنة، عامل، "أحمد. ن"، 30 سنة، عامل، بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحوزتهما تجاههم مما أدى لوفاة الأول وإصابة الباقين بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتحقيق.

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