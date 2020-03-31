المقاتلات الحربية العراقية تدمر أهدافًا لداعش في صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع عمليات صلاح الدين، في قصف للمقاتلات الحربية العراقية.وذكر بيان للعمليات أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن طائرات مقاتلة طراز F16 تمكنت من تدمير أهداف لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين، وقتلت الإرهابيين الذين يتواجدون في تلك الأهداف.