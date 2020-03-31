ارتفاع الإصابات بكورونا في أفغانستان إلى 174

أكد متحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان، وحيد الله ميار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 174 حالة.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن المتحدث القول، إنه من بين 60 فحصا للتحقق من الاصابة بالفيروس، جاءت أربع نتائج إيجابية، حيث كان هناك اثنان من إقليم قندهار، وواحدة من إقليم دايكوندي وأخرى من إقليم نيمروز.وكان وزير الصحة فيروز الدين فيروز، قال في حفل افتتاح مركز في كابول لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد أمس الاثنين، إن قدرة المرافق الصحية المعنية بإجراء الفحص في البلاد، سترتفع إلى 1000 عملية فصح في اليوم، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.يذكر أن الحكومة الأفغانية كانت وافقت في وقت سابق على خطة لفرض حظر التجوال في العاصمة كابول، في محاولة منها للحد من تفشي الفيروس في البلاد.