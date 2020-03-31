الإحصاء: 14.2% زيادة في عدد خريجي التدريب المنهجي الحكومي

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي عدد المؤسسات التى تمارس نشاط التدريب 607 مؤسسات عام 2018-2019 مقابل 587 مؤسسـة عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 3.4٪. وتضم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 122 مؤسسة يليها محافظة القليوبية بعدد 45 مؤسسة.وفيما يخص القطاع الحكومى، لفت جهاز الإحصاء إلى أن عدد مؤسسات التدريب التي تتبع القطاع الحكومى (المنهجى غير المنهجى) بلغ 486 عام 2018-2019 مقابل 478 مؤسسة عـام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 1.7٪.واحتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات 107 مؤسسة، بنسبة 22 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات.كما استحوذ تخصص التمريض على العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 197 مؤسسة تدريبية بنسبة 40.5٪ من إجمالي عدد المؤسسات التدريبية فى القطاع الحكومى (المنهجى غير المنهجى).أما بالنسبة للقطاع الخاص، بلغ إجمالي مراكز التدريب المهـني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي 121 مركزًا عام 2018-2019 مقابل 109 مركزًا عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 11٪.واحتلت محافظة أيوط المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد هذه المراكز بإجمالى 18 مركز تدريب مهنى بنسبة 14.9٪، يليها محافظة القاهرة بعدد 15 مركز تدريب بنسبة 12.4٪ من اجمالى عدد مراكز التدريب المهني بالجمهورية.وبلغ إجمالي الدارسين بالتعليم المنهجى بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومى 107622 دارس عام 2018-2019، مقابل 78055 دارس عام 2017-2018 بنسبة زيادة 37.9٪.بينما انخفض إجمالي الدارسين بالتعليم ( منهجى غير منهجى ) بمراكز التدريب المهنى بالقطاع الخاص 8495 دارسا عام 2018-2019 مقابل 8881 دارسا عام 2017-2018 بنسبـة انخفاض 4.3٪.وارتفع عدد خريجى التعليم المنهجي بالقطاع الحكومى بالمؤسسات التدريبية 28227 خريجا عام 2018-2019 مقابل 24715 خريجا عام 2017-2018 بنسبة زيادة 14.2٪.كما ارتفع عدد خريجي مراكز التدريب المهنى بالتعليم (منهجى غير منهجى ) بالقطاع الخاص 6231 خريجا عام 2018-2019 مقابل 5983 خريجا عام 2017-2018 بنسبة زيادة 4.1٪.