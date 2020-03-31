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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع الدولار واستقرار الين بعد بيانات من الصين

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:50 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء إذ تدافع المستثمرون والشركات اليابانية لتغطية نقص في العملة الأمريكية قبل نهاية السنة المالية للبلاد، لكن المعنويات ظلت هشة مع تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا.

واستقر اليوان الصيني بعد أن أظهر مسح رئيسي أن أنشطة التصنيع عاودت النمو في مارس آذار، لكن المستثمرين ظلوا يتشككون في هذا الارتفاع بالنظر إلى أن العديد من الشركات ما زالت تواجه صعوبات لاستئناف العمليات بعد الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو إذ استمر خفض تصنيف البلاد في الضغط على العملة البريطانية، مما يبرز الضغوط الواقعة على المالية العامة من الحاجة الماسة إلى إجراءات مالية كبيرة.

وصعد الدولار 0.45 بالمئة إلى 108.31 ين اليوم، وفي السوق الداخلية، استقر اليوان دون تغير يذكر عند 7.0888 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.22 بالمئة إلى 1.1017 دولار.

ويتأهب المتعاملون لبيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاعا في معدل البطالة بألمانيا مع معاناة الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا، ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار إلى 0.9603 بعد أن صعد 0.8 بالمئة أمس الاثنين.

وتراجع الاسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2334 دولار، ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية 0.5 بالمئة إلى 89.30 بنس.

ويظل الاسترليني يتعرض لضغوط بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي البريطاني يوم الجمعة، قائلة إن مستويات الدين ستقفز مع تكثيف بريطانيا للإنفاق لتعويض شبه توقف
للاقتصاد.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن مددت حكومة البلاد حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام أخرى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن العملة سرعان ما استعادت هدوئها لتستقر في التداولات عند 0.6019
دولار أمريكي.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6174 دولار أمريكي.

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