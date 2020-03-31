الزراعة: طرح اللحوم والدواجن في بتخفيضات 20% في 63 منفذًا

أكد أحمد الهادي مدير التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أن القطاع يطرح منتجاته في 63 منفذا للحوم والدواجن وجميع السلع الغذائية بالمحافظات، بتخفيضات من 15-20%، والخضر والفاكهة بتخفيضات 25% عن السوق والتي تأتي من المزارع مباشر بسعر المزرعة التابعة للوزارة، لمواجهة زيادة الطلب على السلع بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المنتجات تكفي لمدة شهرين.وأضاف في تصريحات للدستور أن إجراءات وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإنتاج تأتي تماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا وبناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة بقيام قطاع الإنتاج بتوفير كافة السلع الضرورية للمواطن من خلال منافذ القطاع منهم 12 منفذا بالدقي بوزارة الزراعة أمام وزارة الزراعة لكافة السلع بأنواعها ومتوفر بها جميع السلع من اللحوم البلدية والمجمدة من الكندوز والضأن بسعر 100 جنيه للبلدي.