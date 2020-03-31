توصيات جديدة من الاتحاد الدولي لمرضى التصلب المتعدد بعد انتشار كورونا

أصدرت منظمة الاتحاد الدولى للتصلب المتعدد، مجموعة من النصائح لمرضى التصلب المتعدد على مستوى بلدان العالم خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وانتشار الخوف والقلق بين أصحاب الأمراض المزمنة.وقال الاتحاد في بيانه على مرضي التصلّب العصبي المتعدد الذين يتناولون العلاجات المعدِّلة للمرض أن يواصلوا تناول علاجهم، مشددة على ضرورة الرجوع للطبيب ومناقشة العلاج الافضل للمرض ونشاط المرض في ضوء خطر انتشار "كوفيد- 19 " في المنطقة قبل البدء فى تناول علاج جديد معدل للمرضوتابع: على الأشخاص الذين من المقرر أن يبدأوا بتناول العلاج المُعدِّل للمرض ولكن لم يفعلوا بعد،أن يضعوا في الاعتبار اختيار علاج لا يقلل خلايا المناعة اللمفاوية وتشمل هذه العلاجات: الإنترفيرونات، أو ناتاليزوماب، كما تشمل العلاجات التي تقلل الخلايا اللمفاوية على امتداد فترات طويلة كُلا من أليمتوزوماب، وكلادريبين، وأوكريليزوماب، وريتوكسيماب.وأضاف الاتحاد قد تُقلل العلاجات التالية المُعدِّلة للمرض قدرة جهاز المناعة على التصدي للعدوى: فنجوليمود، والديميثيل فيومارات، وتيريفلونوميد، وسيبونيمود، وينبغي للأشخاص التفكير بحذر في مخاطر وفوائد البدء بهذه العلاجات خلال جائحة "كوفيد- 19."واستطرد: على الأشخاص الذين يتناولون حاليًا أدوية أليمتوزوماب، أو كلادريبين، أو أوكريليزوماب، أو ريتوكسيماب، أو فنغوليمود، أو فيومارات الديميثيل، أو يريفلونوميد، أو سيبونيمود، ويعيشون في مجتمع يتفشى فيه "كوفيد- 19 " أن يعزلوا أنفسهم بأكبر قدر ممكن للحد من خطر التقاط العدوى.وأشار إلى أن على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية ومن المقرّر أن يتلقّوا الجرعة الثانية أن يستشيروا أخصائي الرعاية الصحية الخاص بهم بشأن المخاطر والفوائد المرتبطة بتأجيل العلاج.