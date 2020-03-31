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محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تحظر دخول الأجانب للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:31 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، تعليق دخول وعبور الأجانب في إطار تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مارسودي للصحفيين: "سيتم تعليق جميع زيارات وعبور الأجانب إلى إندونيسيا".

وأضافت أنه سيتم استثناء المقيمين الدائمين والدبلوماسيين والزوار الرسميين الآخرين.

ولم تذكر وزيرة الخارجية موعد سريان هذا الحظر.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن أمر الرئيس جوكو ويدودو أمس الاثنين بفرض قيود اجتماعية أكثر صرامة وأوسع نطاقا لوقف تفشي الفيروس.

وحتى الآن، قاوم ويدودو دعوات بعض أفراد الشعب للإغلاق، قائلا إن إجراءات التباعد الاجتماعي واسع النطاق كافية لاحتواء الفيروس.

لكن بعض المقاطعات، بما في ذلك العاصمة جاكرتا، أغلقت المدارس ومراكز الترفيه وقيدت السفر.

وسجلت إندونيسيا 1414 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مع 122 حالة وفاة.

يُشار إلى أن العاصمة جاكرتا هي بؤرة لتفشي الوباء، حيث سجلت وحدها 698 حالة إصابة مؤكدة و74 حالة وفاة.

وانتشر الفيروس الآن في 31 من أصل 34 مقاطعة في إندونيسيا.

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