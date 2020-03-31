«إسعاف كفر الشيخ» ينقل توأمين «الهيموفيليا» للعلاج بالقاهرة مجانا

قال ضياء محمد حسين، أحد أهالي مركز بلطيم بكفر الشيخ، إن الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، قد أبلغه قيامهم بالتكفل بنقل نجليه التوأمين المصابيين بمرض "الهيموفيليا" مجانا، إلى أحد مستشفيات القاهرة ذهابا وإيابا لتلقي العلاج.وأضاف والد التوأم، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن طفليه المصابيين بمرض "الهيموفيليا"، قد خضعا قبل ذلك لجراحة تفريغ نزيف بالمخ لعدة مرات، ما أدى إلى شلل أحدهم في النصف الأيسر ويحتاجون لعلاج مستمر باهظ الثمن وعلاج طبيعي ومتابعة مستمرة لأمراض الدم وجراحة المخ والأعصاب وعلاج وظائفي، ما جعله يبيع كل ما يملك ويستعين بالأهل والجيران.وأوضح ضياء، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، قد وافق على توفير الأدوية التي يحتاج إليه أولاده، مما توجد في التأمين الصحي، وباقي العلاج أتحمله أنا لعدم وجوده في التأمين الصحي، وهو الأهم للغاية ويتوقف عليه حياة أطفالي ولكنه للأسف باهظ للغاية ولا أقوى علي توفير نفقاته إلا بمساعدة أهل الخير، مناشدا أي جمعية خيرية بتبني علاج الأطفال لعدم القدرة عليه.