«خير مزارعنا لأهالينا» مبادرة لتوفير السلع في 19 محافظة (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في 19 محافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف توفير السلع للموطنين بأسعار منافسة، وتقل عن السوق بنحو 20%.وأوضح القرش عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن الوزارة لديها 400 منفذ يغطون أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة ستنطلق في 312 منفذ في 19 محافظة، وأن وزير الزراعة وجه أن يكون هناك تنسيق بين منافذ البيع.وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنهم يعملون على زيادة المعروض من السلع لمواجهة جشع التجار، مناشدًا المواطنين بعدم شراء زيادة عن احتياجاتهم، والاطمئنان على توافر السلع، منوها بأن موسم الحصاد سيبدأ في شهر أبريل، حيث سيصل حجم محصول القمح إلى 9 ملايين طن.