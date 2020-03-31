اليابان تحذر من السفر إلى 50 دولة بسبب كورونا

رفعت اليابان اليوم الثلاثاء من مستوى التحذير بشأن السفر إلى حوالي 50 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية إلى المستوى الثالث، إذ حذرت من القيام بأي رحلات إلى هذه المناطق في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن هذا المستوى من التحذير هو المستوى قبل الأخير من أعلى درجات التحذير التي تصدرها الخارجية اليابانية والتي تناشد مواطنيها "بالمغادرة الفورية" للدول والمناطق و"تجنب كل أنواع السفر أيا كانت أغراضه".يأتي ذلك وسط تكهنات بأن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ستفرض حظرًا على دخول كل المسافرين الأجانب الذين زاروا مؤخرًا الدول التي أدرجتها بالقائمة والتي تغطي الآن ما يقرب من ثلث العالم من بينها غالبية الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا.ومن بين الدول التي تم رفع مستوى التحذير من السفر إليها 21 دولة في أوروبا و9 في الشرق الأوسط وأفريقيا و7 في جنوب شرق آسيا و6 دول في أمريكا الجنوبية.وإلى جانب خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 علل وزير الخارجية الياباني هذا القرار بأوامر إغلاق الحدود والبقاء في المنزل التي أصدرتها الكثير من الدول بالخارج، في إصدار هذا التحذير.يذكر أن اليابان تعاني أيضًا من ارتفاع عدد إصابات الأشخاص العائدين من الخارج والزوار الأجانب إذ مثلت هذه الحالات ربع إجمالي حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة.