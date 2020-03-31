رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يرتفع عن أدنى مستوى في 18 عاما

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:24 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
تعافى النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، إذ ارتفع عن أدنى مستوى في 18 عاما، والذي بلغه بسبب خفض توقعات تفشي وباء فيروس كورونا الجديد للطلب على الوقود في أنحاء العالم.

وزاد خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو ما يعادل 1.3% مسجلا 23.06 دولار للبرميل، بعدما سجل عند الإغلاق أمس الاثنين 22.76 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.

وارتفع الخام الأمريكي 1.21 دولار أو ما يعادل6% مسجلا 21.30 دولار للبرميل، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة 20.09 دولار عند التسوية وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2002.

وواجهت أسواق النفط ضغوطا متزامنة من تفشي الوباء ومن حرب أسعار بين السعودية وروسيا بعد أن أخفقت "أوبك" ودول أخرى منتجة للنفط في التوافق على خفض أكبر للإنتاج لدعم أسعار الخام في أوائل مارس.

وقال "الكرملين"، أمس الإثنين، إن ترامب وبوتين اتفقا خلال مكالمة هاتفية على عقد مسؤولي الطاقة في البلدين لمناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وقال مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن المملكة تعتزم زيادة صادراتها من النفط إلى 10.6 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي.

كما خفضت المصافي النفطية حول العالم معدلات الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الوقود المستخدم في وسائل النقل.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف سر ارتفاع نسبة الشفاء من «كورونا» بمصر

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

مصرع 19 شخصا فى حرائق الغابات بالصين

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
ماجد حبته
المافيا تتشدّد.. والرئيس يتساهل!
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
المزيد

الثقافة

عرض حياة سعيد الصوري في كتاب جديد بـ«الثقافي العماني»

«ثقافة للحياة» تطلق ماراثون القراءة المنزلية خلال الحظر

«فرقة المسرح الكوميدي».. أحدث إصدارات القومي للمسرح

«التنسيق الحضاري»: اجتماعاتنا أونلاين لاستكمال خطة تطوير المباني التراثية