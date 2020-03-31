«تموين المنيا»: آلية لتنظيم صرف مقررات أبريل ومنع التكدس

أكد الدكتور محمود يوسف حسين، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، استمرار صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، للبقالين ومنافذ التوزيع بشكل منظم لمنع التكدس أمام مخازن الجملة.وأضاف وكيل الوزارة، في بيان، أن وزارة التموين قررت أن تقوم مديريات التموين والإدارات التموينية ومكاتب التموين المختلفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديرى إدارات شركات الجملة التابعة للوزارة بكل محافطة، وتقسيم أعداد البقالين ووضع برنامج زمني للصرف لهم على مدار الأسبوع، وجاري تنفيذ هذا القرار بالمنيا، ويحق لمكاتب التموين المناورة للصرف من فروع جملة للبقالين بخلاف المربوط عليهم في حالة كثافة الصرف في فرع الجملة الأساسي، مع مراعاة بعد وقرب المسافات، وأن تتم زيادة قيمة الاستعاضات المنصرفة من السلع، بحيث لا تزيد على 4 مرات في الشهر، بمعدل مرة كل أسبوع، مع قيام فروع شركات الجملة بالعمل طوال أيّام الأسبوع ما عدا الجمعة ولحين انتهاء الوضع الحالي.وأشار يوسف، إلى أن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ستتولى تنظيم استعاضات صرف السلع لفروع مشروع جمعيتس، بحيث يتم الصرف بدون زحام في فروع الجملة، كما توفر الشركات التابعة للوزارة وتزيد من أرصدة السلع الغذائية وبكميات كبيرة؛ لتوفيرها لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم صرف سلع غذائية لكل فردٍ مقيدٍ على البطاقة بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنيهًا للمواطن بحد أقصى 4 أفراد، وأكثر من 4 يتم صرف سلعٍ بقيمة 25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر، كما سيتم إلغاء الجرد الربع سنوي لفروع الجملة والمخطط له في 1-3 أبريل المقبل وبدء صرف السلع للبقالين مع عدم الإخلال بالإجراءات والنظام المتبع.