رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين المنيا»: آلية لتنظيم صرف مقررات أبريل ومنع التكدس

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:22 ص
محمود يوسف
محمود يوسف
نرمين محمود الدهان
طباعة
أكد الدكتور محمود يوسف حسين، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، استمرار صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، للبقالين ومنافذ التوزيع بشكل منظم لمنع التكدس أمام مخازن الجملة.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان، أن وزارة التموين قررت أن تقوم مديريات التموين والإدارات التموينية ومكاتب التموين المختلفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديرى إدارات شركات الجملة التابعة للوزارة بكل محافطة، وتقسيم أعداد البقالين ووضع برنامج زمني للصرف لهم على مدار الأسبوع، وجاري تنفيذ هذا القرار بالمنيا، ويحق لمكاتب التموين المناورة للصرف من فروع جملة للبقالين بخلاف المربوط عليهم في حالة كثافة الصرف في فرع الجملة الأساسي، مع مراعاة بعد وقرب المسافات، وأن تتم زيادة قيمة الاستعاضات المنصرفة من السلع، بحيث لا تزيد على 4 مرات في الشهر، بمعدل مرة كل أسبوع، مع قيام فروع شركات الجملة بالعمل طوال أيّام الأسبوع ما عدا الجمعة ولحين انتهاء الوضع الحالي.

وأشار يوسف، إلى أن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ستتولى تنظيم استعاضات صرف السلع لفروع مشروع جمعيتس، بحيث يتم الصرف بدون زحام في فروع الجملة، كما توفر الشركات التابعة للوزارة وتزيد من أرصدة السلع الغذائية وبكميات كبيرة؛ لتوفيرها لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم صرف سلع غذائية لكل فردٍ مقيدٍ على البطاقة بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنيهًا للمواطن بحد أقصى 4 أفراد، وأكثر من 4 يتم صرف سلعٍ بقيمة 25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر، كما سيتم إلغاء الجرد الربع سنوي لفروع الجملة والمخطط له في 1-3 أبريل المقبل وبدء صرف السلع للبقالين مع عدم الإخلال بالإجراءات والنظام المتبع.

موضوعات متعلقة

وفاة أول جندى فى الجيش الأمريكى بسبب كورونا

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

«الصحة» تعلق على إصابة الفنانة إيناس عز الدين بكورونا

ليس كورونا.. «الصحة» توضح سبب وفاة ياسمين عباس

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

مصرع 19 شخصا فى حرائق الغابات بالصين

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
ماجد حبته
المافيا تتشدّد.. والرئيس يتساهل!
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
المزيد

الثقافة

عرض حياة سعيد الصوري في كتاب جديد بـ«الثقافي العماني»

«ثقافة للحياة» تطلق ماراثون القراءة المنزلية خلال الحظر

«فرقة المسرح الكوميدي».. أحدث إصدارات القومي للمسرح

«التنسيق الحضاري»: اجتماعاتنا أونلاين لاستكمال خطة تطوير المباني التراثية