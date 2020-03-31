الأنبا أغاثون يلتقي الأقباط عبر البث المباشر

أعلن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، عن لقاءه الأحدث مع الأقباط، مساء اليوم الثلاثاء، عبر البث المباشر.ويناقش الأنبا أغاثون عبر البث المباشر: "هل الله الرحيم والمحب يؤدب ويعاقب البشر؟".وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قرر تعليق كل الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.