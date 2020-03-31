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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الخضار والفواكه»: تعليق التصدير خلق وفرة.. اشتروا اللازم

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:21 ص
الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة
دعاء أبو العزم
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قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من الخضار والفاكهة في مصر تكفي حتى ثلاثة أشهر مقبلة.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك كثير من المواطنين، يحضرون إلى سوق العبور ويقومون بشراء كميات ضخمة من الخضار والفاكهة، مناشدهم بالحرص على الوطن وعدم زعزعة استقرار الأسعار بسب سوء الوعي والإدراك.

وأشار عضو شعبة الخضار والفواكة، إلى أن مصر تنتج 100% من استهلاكها من الخضار والفاكهة، وليست هناك مشكلة بالنسبة للسلع المستوردة أيضا، لأن هناك مخزون يكفي لمدة ستة أشهر.

وأوضح، أن هناك كميات كبيرة من السلع الغذائية كان مقررا تصديرها وهو ما لم يحدث بعد تعليق النقل لمنع تفشي فيروس كورونا، ما تسبب في وفرة من المعروض وتراجع الأسعار لبعض السلع مثل وصول البطاطس والطماطم إلى أدنى مستوى، حيث تبدأ من 2 جنيه للكيلو من سوق العبور.

وشدد على ضرورة التوعية للمواطنين بعدم بث إشاعات تؤثر على السوق والسلع من غلق سوق العبور أو خلافه.

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