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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصناعات الغذائية: نعمل بطاقة 70% والإنتاج يكفي لتخطي الأزمة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:13 ص
الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية
دعاء أبو العزم
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قال محمد شكري، عضو التصديري للصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية نجحت على مدار السنوات الماضية في تخطي جميع الأزمات.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه خلال عام 2011 نجحت في تخطي الأزمة دون مشاكل، ولم تنقص سلعة واحدة، كما أن هناك تعاونًا تامًا مع وزير التموين وكذلك مجلس الوزراء بشكل دائم ولحظي حول توفير السلع للمواطنين دون زيادة في الأسعار.

وأضاف أن إنتاج مصر من الصناعات الغذائية على الخصوص يكفي لتخطي تلك الأزمة دون نقص في أي منها لأننا نعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي.

ونفى وجود أي مشاكل أو نقص في السلع الغذائية سواء كان في الخامات أو مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أنه ما يحدث في بعض الأسواق مجرد عدم إدارة صحيحة للأزمة لكن كل السلع الغذائية متواجدة بوفرة.

ووجه رسالة للمواطنين، بحسن التصرف والهدوء وعدم التكالب على السلع الغذائية، متابعًا: "تصرف المستهلك هو الذي يخلق نقص في السوق، ويجب على المواطنين شراء اللازم فقط وعدم التخزين".

ولفت إلى أن مصانع الصناعات الغذائية تعمل بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 70% حتى الآن، ومع ذلك يكفي المستهلكين ويتم التصدير أيضًا للخارج، وإذا لزم الأمر سيتم رفع الطاقة الإنتاجية لـ100%، لكن الإنتاج يكفي إلى الآن.

وأشار إلى أن العالم أجمع يشهد حالة من التوتر في الاقتصاد ككل ولا يوجد لدينا توقعات مستقبلية.

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