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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السبت.. «المصريين الأفارقة» تستأنف خدمة أعضاءها إلكترونيا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:13 ص
يسري الشرقاوي
يسري الشرقاوي
أسماء إبراهيم
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تستأنف جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، نشاطها وتواصلها الدائم السبت المقبل، تطبيقا واستكمالا لأهدافها التي نشأت من أجلها.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية وضعت ضمن أهدافها العمل على دعم تطبيق التحول الرقمي في القارة الإفريقية، عاقدة العزم على أن تكون هي أول منظمة مجتمع أعمال تعمل على خدمة رجال الأعمال والاقتصاديين في مصر وإفريقيا بنظام العمل إلكترونيا من خلال نظام محكم ودؤوب يسهل المشاركة الفاعلية متخطيا الأنظمة الورقية التقليدية التي لا تعتمد على التكنولوجيا وتسبب إرباكا للحياة العامة والمنتسبين دون خدمتهم بالشكل المطلوب.

وأوضح الشرقاوي، خلال تصريحات له، أن اجتماع رجال الأعمال ولجانهم التخصصية والنوعية ومجالس الأعمال في مصر وإفريقيا سيتم عبر برنامج "المحادثات عن بعد " الإلكتروني، والذي ستعقد من خلاله جميع الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالجمعية باستثناء المؤتمرات السنوية.

وتابع الشرقاوي، بدأت الجمعية ولجنة تكنولوجيا المعلومات فيها منذ اليوم الأول وقبل أزمة كورونا، بالعمل على التحول الرقمي داخل القارة الإفريقية، ونحن أول من طالبنا به ووضعنا نظام إلكتروني للتواصل مع رجال الأعمال قبل أي أزمة إيمانا منا بأن التكنولوجيا الحديثة مطلبا هاما في بناء الاقتصاد القادم.

وأضاف الشرقاوي، جميع ورش العمل الخاصة بنا ستكون عن بعد بنظام دقيق ويستثني من ذلك المؤتمرات السنوية واللقاءات العامة والزيارات الميدانية والرحلات الدولية المجدولة.

وأشار الشرقاوي، إلى أنه قد آن الأوان أن تقف منظمات الأعمال والمجتمع المدني خلف هذا التوجه وخلف ما تستهدفة أجندة مصر ورؤيتها، وأجندة الاتحاد الإفريقي ورؤية إفريقيا.

وتابع الشرقاوي قائلا: "ستعقد الجمعية أولى اجتماعات لجانها والعمل الخاصة بها خلال الأسبوع المقبل إلكترونيا من أجل خدمة الأعضاء وزيادة التواصل بينهم وزيادة تفعيل نشاطها خاصة في ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا الجديد COVID19، والتي تحول دون عقد أية لقاءات أو فعاليات وتدعو إلى التباعد الاجتماعي منعا لانتشار الفيروس.

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