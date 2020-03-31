484 إصابة جديدة و3 وفيات بـ«كورونا» فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي ليرتفع عدد المصابين إلى 4831 مصابًا، من بينهم 83 بحالة حرجة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الوزارة أن الحالات الحرجة تخضع للعلاج بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، وسجلت الوزارة اليوم 3 ثلاث وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 18 حالة وفاة بفيروس كورونا.وحذر مسئولو وزارة الصحة من النقص في أجهزة التنفس بعد تقديراتهم بأن ما يصل إلى 5000 شخص سوف يحتاجون إلى مساعدة في الجهاز التنفسي نتيجة المرض.