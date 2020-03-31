موسكو: تعافي 42 شخصًا من كورونا

تماثل 42 شخصًا للشفاء من فيروس كورونا "كوفيد- 19" بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، وسُمح لهم بالخروج من مستشفيات العاصمة ليرتفع إجمالي عدد حالات المتعافين إلى 70 حالة.وصرحت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة مدينة موسكو للتنمية الاجتماعية- في تصريح للصحفيين- نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- بأن 42 حالة تعافت من فيروس "كورونا".وأضافت: "تعافى 42 شخصًا آخر ممن تأكد إصابتهم بالفيروس وخرجوا من المستشفى، ليصل عدد المتعافين لـ70 شخصًا في موسكو، من الجيد أن نرى أن عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء في تزايد.