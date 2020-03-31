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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد التزامها بدعم القضية الفلسطينية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:19 ص
مندوب الصين
مندوب الصين
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أكدت الصين التزامها بالدعم الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، والعمل مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في كلمة لمندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء.

وقال جيون "هناك قلق مشترك للمجتمع الدولي بشأن خطط المشروعات الاستيطانية، والخطاب التحريضي لضم (بعض المناطق) في الشرق الأوسط.. يجب على الفور وقف جميع الأعمال غير القانونية والمبادرات الأحادية التي تهدف إلى تشريع المستوطنات".

وأضاف جيون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر مارس، "يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحوار والتفاوض والمشاورات السياسية على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية، وغيرها".

وحول فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، أعرب جيون عن ترحيب الصين بالجهود التي تبذلها إسرائيل وفلسطين لمكافحة الفيروس، ودعم بكين لإطلاق خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية ضد الفيروس حتى تستفيد منها الدول الأكثر فقرا بما في ذلك فلسطين.

وتابع "شهدنا في الأيام الأخيرة بعض التطور الإيجابي، بما فيه التعاون بين إسرائيل وفلسطين في مكافحة جائحة كوفيد-19".

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