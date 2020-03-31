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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصين تدعو مجموعة العشرين للتعاون لاستقرار الصناعة العالمية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:18 ص
تشونغ شان
تشونغ شان
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أكد وزير التجارة الصيني "تشونغ شان" أهمية أن تعزيز اقتصادات مجموعة العشرين التعاون، لضمان الاستقرار في السلاسل العالمية للصناعة والتوريد.

وقال شان -في مؤتمر عبر الفيديو بشأن السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حضره وزراء التجارة والاستثمار لدى مجموعة العشرين وفقا لوزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء- إنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ تدابير فعالة مثل خفض التعريفات أو إلغائها وإزالة الحواجز التجارية وتيسير التجارة غير المقيدة.

وأضاف أنه ينبغي على اقتصادات مجموعة العشرين تعزيز التعاون الدولي في مجال إمدادات الوقاية والسيطرة وحماية حياة الشعوب والأفراد العاملين في المجال الطبي وسلامتهم في جميع البلدان.

ودعا شان جميع الأطراف إلى الحفاظ على بيئة مفتوحة للتعاون العالمي، مشيرا إلى ضرورة إبقاء الأطراف أسواقها مفتوحة وحماية النظام التجاري متعدد الأطراف ومعارضة الحمائية.

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