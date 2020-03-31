مصرع 19 شخصا في حرائق الغابات بالصين

لقي 19 شخصا مصرعهم خلال مكافحة حرائق غابات في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الثلاثاء- أنه من بين الضحايا 18 من رجال الإطفاء وعامل مزرعة غابات محلي قاد الطريق لرجال الإطفاء قبل أن يحاصروا في النيران بسبب تغير مفاجيء في اتجاه الرياح فجر اليوم بالتوقيت المحلي.وأضافت السلطات أن الدخان الكثيف انتشر بكثافة في مدينة "شيتشانغ" بالمقاطعة إثر اندلاع حرائق غابات، موضحة أن النيران شبت في مزرعة محلية الساعة 3:51 مساء أمس بالتةقيت المحلي وامتدت بسرعة إلى جبال قريبة جراء الرياح القوية.وتابعت السلطات أنه تم إرسال فرق من نحو ألف شخص للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والإجلاء، فيما تم نشر قوات لحماية الأماكن والمناطق المهمة، كما استخدمت الطائرات المسيرة لمراقبة تطور الحريق.