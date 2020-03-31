مصرع شخص وإصابة 127 في خروج قطار عن مساره بالصين

ارتفعت حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره في مدينة "تشنتشو" بمقاطعة "هونان" وسط الصين إلى شخص واحد وإصابة 127 شخصا.وذكرت مجموعة قوانغتشو للسكك الحديدية الصينية –في بيان اليوم الثلاثاء- أن أعمال إصلاح السكة الحديدية اكتملت اليوم وأن تشغيل السكة الحديدية سيستأنف تدريجيا.ووقع الحادث الساعة 11:40 صباح أمس بتوقيت بكين عندما صادف القطار انهيارا أرضيا، ما تسبب في خروج خمس عربات عن مسارها، واشتعلت النيران في عربة توليد الطاقة.وكان القطار، T179، في طريقه من مدينة "جينان" بمقاطعة "شاندونغ" شرقي الصين إلى "قوانغتشو" في مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين. وتسبب تعطل الخدمة في تأخير 31 قطارا حتى الساعة 1:30 مساء بالتوقيت المحلي، فيما قامت سلطات السكك الحديدية بتعديل الطرق للتعاطي مع الحادث.