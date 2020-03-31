اصطدام مدمرة يابانية بقارب صينى فى البحر

أكد وزير الدفاع الياباني إن مدمرة يابانية اصطدمت بقارب صيد صيني في بحر الصين الشرقي ليل الاثنين، لكن لم يصب أحد بسوء.وقال الوزير تارو كونو على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن التصادم وقع على بعد حوالي 650 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية.وأضاف أن الحادث تسبب في ثقب بطول متر وعرض 20 ملليمترا في المدمرة شيماكازي فوق مستوى الماء.وقال: "لم يصب أي عسكري ولم يُفقد أحد من قارب الصيد الصيني. نتحرى التفاصيل".