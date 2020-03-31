وفاة أول جندى فى الجيش الأمريكى بسبب كورونا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر أول وفاة لجندي بالخدمة في البنتاجون بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها.وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال إن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمعركة الولايات المتحدة مع فيروس كورونا.وخاطب ترامب البلاد من حديقة البيت الأبيض مساء الإثنين، متحدثا عن الشكل الذي سيبدو عليه الشهر المقبل للولايات المتحدة، بعد شهر واحد فقط من تمديد لوائح التباعد الاجتماعي الحكومية حتى 30 أبريل.