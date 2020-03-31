لليوم الـ11.. شباب "منية سندوب" يواصلون تطهير شوارع القرية (صور)

واصل شباب قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملتهم اليومية التي أطلقوها منذ 11 يومًا لتطهير وتعقيم شوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات بالتزامن مع الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم جهود الدولة عن طريق المشاركة المجتمعية.وطاف الشباب ارجاء القرى وسط مجموعات منتظمة لتطهير الشوارع وواجهت المنازل ومداخلها وكذا المحلات والسيارات الموجوده في الشوارع، بالإضافة إلى عمليات توعية للأهالي عن طريق مكبرات الصوت مطالبين إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل منازلهم وتطهيرها باستمرار والالتزام بقرارات الحكومة التي تصدرها في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكد الشباب المشاركين في عمليات التطهير أنهم يقومون بتوفير أجهزة الرش ومواد التطهير بالجهود الذاتية ومساعدات أهالي القرية لهم بالمواد والدعم المعنوي مرحبين بأى شخص يرغب في الانضمام للحملة.