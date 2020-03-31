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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 27 درجة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:49 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس معتدل نهارًا مائل شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27

شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27

طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 24

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 22

بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23

مطروح الصغرى 16 والعظمى 21

السلوم الصغرى 16 والعظمى 22

سيوة الصغرى 17 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 28

دمياط الصغرى 18 والعظمى 27

الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27

الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 29

السويس الصغرى 20 والعظمى 29

العريش الصغرى 19 والعظمى 30 

رفح الصغرى 19 والعظمى 29

رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 28

نخل الصغرى 13 والعظمى 28 

نويبع الصغرى 18 والعظمى 28 

طابا الصغرى 17 والعظمى 27 

كاترين الصغرى 11 والعظمى 26

الطور الصغرى 18 والعظمى 27 

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 29

الفيوم الصغرى 20 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 30

المنيا الصغرى 18 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 17 والعظمى 33

قنا الصغرى 19 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 36 

أسوان الصغرى 20 والعظمى 37 

أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 36 

الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 36

دشلاتين الصغرى 22 والعظمى 32

أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 31 

حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28

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