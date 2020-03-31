إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

استقبل مستشفى دمنهور التعليمي 4 مصابين جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية زنوبة أبوحمص، اتجاه الإسكندرية بمحافظة البحيرة.وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي.وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من «إبراهيم. ى. ا»،٣٠سنة، و«هندواي. ر. هـ»، ٣٠ سنة، و«سمارة. م. ح»، ٢٥ سنة، و«عمر. د. ا»، ٣٠ سنة، وجميعهم مصابون باشتباه بما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.