محافظ البحيرة يتفقد تنفيذ حظر التجوال بشوارع دمنهور

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، منذ قليل، ومع الساعات الأولى من صباح اليوم يرافقه حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة بجولة تفقدية سيرًا على الأقدام للوقوف على مدى الإلتزام بتطبيق حظر التجوال بشوارع المدينة، وكذا التزام المحال المقرر غلقها بقرار الغلق والتي تأتي ضمن حزمة من القرارات الإحترازية لرئاسة مجلس الوزراء لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.وأشاد محافظ البحيرة، بالسلوك الحضاري للمواطنين وإلتزامهم ووعيهم التام بتلك الإجراءات والإرشادات التي تهدف في المقام الأول للوقاية والحماية والحرص على سلامتهم وكذا الدور الكبير والحيوي الذى تقوم به الأجهزة الأمنية في تحقيق الإنضباط وتنفيذ تلك القرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأشار آمنة، إلى قيام جميع رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى بتنفيذ حملات وجولات مماثلة كلًا فى موقعه لتطبيق كافة القرارات الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة.