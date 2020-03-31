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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تحول مستشفياتها لعنايات مركزة لعلاج مصابى كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 06:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن مدينة نيويورك تعيد تنظيم منظومة المستشفيات الحكومية والخاصة، من خلال تحويل بعضها أو جلها إلى مواقع للعناية المركزة لاستقبال الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، في الوقت الذي يجري فيه نقل مصابين آخرين إلى مرافق مؤقتة.

وقال بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك، في مؤتمر صحفي، إن المدينة اقتربت من تحقيق هدفها المتمثل بتوفير أكثر من 60 ألف سرير بحلول مايو، وهو ما سوف يزيد الطاقة الاستيعابية في المدينة ثلاث أضعاف عما كانت عليه.

وأضاف دي بلاسيو قائلًا إن، السفينة (يو إس إن إس كومفورت) التابعة للبحرية الأمريكية والمجهزة بألف سرير، ستبدأ معالجة المرضى غير المصابين بفيروس كورونا والذين لا يزالون بحاجة إلى الرعاية، ما يخفف الضغط على النظام الصحي في المدينة.

وأوضح دي بلاسيو أن، المدينة لا تزال بحاجة إلى "40 سفينة كمفورت إضافية" للوصول إلى هدفها المتمثل في زيادة سعة المستشفى ثلاث أضعاف.

وذكر مسؤولون إن، ما يقرب من 37500 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة نيويورك بارتفاع نحو 3700 شخص عن اليوم السابق.

وتابع دي بلاسيو قائلا إن، هذا العدد يمثل أكثر من نصف جميع الحالات المؤكدة في ولاية نيويورك وربع الحالات على الصعيد الوطني، مشيرًا إلى أن التفشي قد لا يبلغ ذروته حتى مايو.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو قد ناشد العاملين في قطاع الرعاية الصحية بجميع أنحاء الولايات المتحدة بالقدوم إلى الولاية من أجل المساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-)، مع وصول حالات الإصابة المؤكدة إلى 66500 حالة.

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