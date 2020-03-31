هزة أرضية تضرب أفغانستان وباكستان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة، ومركزها منطقة هندو كوش الجبلية في أفغانستان على عمق 211 كيلومترا، قد ضربت أفغانستان وباكستان.وأفادت وكالة «فرانس برس»، نقلا عن شهود، قولهم إن الهزة أثرت في بعض المباني بأفغانستان وباكستان ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة.