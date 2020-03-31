عدد مصابي «كورونا» في بولندا يتجاوز الـ2000 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في بولندا الـ2000 شخص، حسب آخر بيانات وزارة الصحة البولندية.وأكدت وزارة الصحة، أن عدد المصابين وصل إلى 2055 شخصًا وبلغ عدد الوفيات 31 حالة.يذكر أن بولندا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في 4 مارس الجاري، وقررت الحكومة البولندية إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية وفرض الحجر المنزلي، بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم ومراكز الترفيه من أجل منع انتشار الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.