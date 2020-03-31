إصابة نائب البابا فرنسيس بفيروس كورونا

أعلنت إيبارشية روما عن إصابة الكاردينال أنجلو دي دوناتس، بفيروس الكورونا والبالغ من العمر (66 عامًا) وهو نائب قداسة البابا فرنسيس في إدارة شؤون أبرشية روما.وأكد صاحب النيافة قائلًا: «أني أتحد بالصلاة مع جميع أبناء الأبرشية كما وجميع سكان مدينتنا روما».وقالت الكنيسة الكاثوليكية بمصر أنها تصلي من أجله ومن أجل كل المرضى كي يمنحهم الرب الشفاء، والموتى الراحة الأبدية والتعزية لأهاليهم.