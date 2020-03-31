«مايكروسوفت»: جائحة كورونا العالمية ستسرع من التحول الرقمى

قال المهندس علي الفرماوي، نائب رئيس شركة مايكروسوفت للتحول الرقمي، إن الحياة ستتغير بعد انقضاء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن التحول التكنولوجي سيزيد خلال الفترة القادمة.وأضاف "الفرماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن هذه الجائحة في العالم أجبرت الجميع على استخدام التكنولوجيا.وأردف: "اللي كنا مبنحبش نعمله بمزاجنا دلوقتي بقينا بنعمله غصب عننا".ولفت إلى أن شركته تطبق فكرة العمل إلكترونيًا منذ وقت طويل لكن الجائحة الأخيرة في العالم ولتوسع رقعة عمل الشركة في بقاع عدة دفع الشركة لزيادة شيوع هذه الثقافة في العمل، قائلًا: "صحيح كنا متعودين على ده في شركتنا بس الجديد دلوقتي أن كل تيم العمل شغال من البيت وبتابع فروعنا بالاتصال الإلكتروني والكونفرانس كوول في ظل هذه الأزمة.. وكل الحكومات والمؤسسات العملاقة بقت تعمل ده".