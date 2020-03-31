ترامب: الأيام الثلاثون المقبلة ستكون حاسمة مع كورونا

افاد موقع سكاي نيوز عربية في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، خلال تصريحات نقلها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشارت إلى انه تم إجراء فحوص على مليون أميركي للتصدي لفيروس كورونا.وأكد «ترامب»، خلال كلمته للصحفيين أن الأيام الثلاثون المقبلة ستكون مهمة جدا وحاسمة في المعركة مع فيروس كورونا.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.