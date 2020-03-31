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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو وستولتنبرج يتهمان روسيا والصين بالتضليل بخصوص كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:26 ص
مايك بومبي
مايك بومبي
وكالات
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وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج اتهامات لروسيا والصين، بممارستهما التضليل ونشر "الدعاية الكاذبة" حول فيروس كورونا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب اتصال هاتفي بين بومبيو وستولتنبرج، أن الجانبين "بحثا مساهمة الناتو في تنسيق ردود الحلفاء على وباء كوفيد-19 وأهمية التصدي للجهود المستمرة من قبل الصين في التضليل ونشر الدعاية في ما يحيط بالفيروس".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك فيه في نشر روسيا والصين وإيران معلومات مضللة حول الفيروس، وانتقد وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الصدد.

يذكر أن الدول الغربية كانت قد وجهت اتهامات مماثلة لروسيا والصين، لكن موسكو وبكين رفضتا تلك الاتهامات، مؤكدتين أنها لا أساس لها من الصحة.

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