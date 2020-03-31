«تموين 6 أكتوبر»: توافر السلع الاستراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت ادارة تموين ٦ أكتوبر، أنه تم تفقد أعمال المجمعات الاستهلاكية وتوافر السلع الغذائية والمقررات التموينية بالشركة العامة لتجارة الجملة، مؤكدة أنها تقوم بالمرور الدائم والمستمر على أسواق الخضار التي تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة.وأوضحت الإدارة أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية والإعلان عنها، وجاري تحرير جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين، والتأكد من مدى توافر السلع التموينية والاستراتيجية بالمجمعات التي الاستهلاكية بالمدينة وبالأسعار المعلنة والمدونة على السل.