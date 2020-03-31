رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هل تطلب بريطانيا مد فترة خروجها من الاتحاد الأوروبى بسبب كورونا؟

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 05:05 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حذر العديد من النواب في البرلمان الأوروبي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أنه إذا لم يوجه طلبًا بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية العام الحالي ستصبح "ضربة مزدوجة" في أعقاب ظهور جائحة فيروس "كورونا".

فبعد ترك المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي على الطرفين حتى نهاية العام الحالي 2020 الوصول إلى قواعد خاصة للعلاقات بينهما، حسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

كانت أكبر مجموعات من أعضاء البرلمان الأوروبي وكذلك أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون رئيس الوزراء بعدم الإصرار على إنهاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من ديسمبر القادم في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء، قال إن الحكومة ليس لديها أي خطة للتباحث في هذا الأمر، قائلًا، للصحفيين اليوم الإثنين،: "تنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020. هذا الأمر مقدس بالنسبة للقانون في المملكة المتحدة."

وقال النواب من حزب الشعب الأوروبي إن جائحة فيروس "كورونا" تزيد من تعقيد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

فيما قال النائب في البرلمان الأوروبي كريستوف هانسن، وهو أحد المحاورين في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان: "في هذه الظروف غير الطبيعية لا أجد سببًا لضرورة أن تسعى حكومة المملكة المتحدة إلى تعريض بلادها لهذه الضربة المزدوجة من فيروس الكورونا والخروج من السوق الموحد والذي من المؤكد سيكون له تأثير مضاعف".

وأضاف: "ما أتمناه الآن هو أن تسود الفطرة السليمة على عقولنا. إن مثل هذا المد في تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية هو السبيل الوحيد ليصبح هذا الحل ممكنًا".

موضوعات متعلقة

154 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

فقر الدم.. علامة تشير إلى أنك مصاب بـ فيروس كورونا

الصحة العالمية توضح أسباب ارتفاع معدلات وفيات كورونا فى مصر

وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الصور

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

الأكثر قراءة

«أصحاب المعاشات» تكشف عن المستفيدين من العلاوات الخمس

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

«حجر صحي العجمي» يزف بشرى لمصابي كورونا: الخروج قريبًا

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

نجم الساعة

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

realme تحتل المرتبة السابعة في سوق الهواتف الذكية العالمية بإطلاقها realme C3 و realme 6i

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

توتنهام يحول ملعبه إلى مستشفى لعلاج مصابى كورونا

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المجتمع المدني بين الواقع والمأمول
لواء. محسن الفحام
الدولة الفاعلة فى مواجهة أزمة كورونا
ماجد حبته
المافيا تتشدّد.. والرئيس يتساهل!
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
المزيد

الثقافة

عرض حياة سعيد الصوري في كتاب جديد بـ«الثقافي العماني»

«ثقافة للحياة» تطلق ماراثون القراءة المنزلية خلال الحظر

«فرقة المسرح الكوميدي».. أحدث إصدارات القومي للمسرح

«التنسيق الحضاري»: اجتماعاتنا أونلاين لاستكمال خطة تطوير المباني التراثية