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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية توجه انتقادا لاذعًا لوزير الخارجية الأمريكى

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 12:19 ص
وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى
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وجهت كوريا الشمالية، انتقادًا لاذعًا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ لتشجيعه الدول على مواصلة الضغوط على النظام الكوري الشمالي في الوقت الذي يدعو فيه إلى استئناف الحوار.

ووجه النظام الكوري الشمالي رسالة إلى بومبيو، عبر وكالته الرسمية وهي وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، هدده فيها بأن بيونج يانج قد تسلك طريقها الخاص وسط توقف المحادثات بشأن برنامجها النووي.

واتهمت كوريا الشمالية، وزير الخارجية الأمريكي بتشجيع الدول الأخرى على مواصلة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بعد اجتماع بالفيديو لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى.

وقالت الوكالة: «إن مبادرة الحوار التي اقترحتها الولايات المتحدة لكسب وقت وتوفير البيئة المناسبة تهدمت للغاية.. كلماته قادتنا إلى فقدان الرغبة في الحوار مرة أخرى».

وأردفت الوكالة تقول: «مهما كانت العلاقات قوية وودية بين زعيمي دولتين فهي لن تغير سياسة الولايات المتحدة العدائية ضدنا».

وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن برنامج الدولة الشيوعية النووي جراء عدم توصل قمة الزعيمين جونج أون وترامب في هانوي إلى حل في فبراير من العام الماضي؛ بسبب خلافات كبيرة بشأن المدى الذي قطعته بيونج يانج على صعيد نزاع أسلحتها النووية وعدم تخفيف واشنطن للعقوبات في المقابل.

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