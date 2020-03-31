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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب مصرى فى لندن: مصر سبقت بريطانيا فى الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:32 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور شريف حقي، طبيب مصري ضمن الأطقم الطبية العاملة في بريطانيا بمستشفى «إمبريال كولدج» لمجابهة تفشي فيروس كورونا، أن الوضع المصري مستقر جدًا حتى الآن، وإجراءات الحكومية الاستباقية سبقت حكومة بريطانيا رغم أن الأخيرة كانت متفوقة في عدد الإصابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، إن جهود الحكومة المصرية الاستباقية قلصت من تصاعد الأزمة، مناشدًا الجماهير بالالتزام ومساعدة الدولة في محاصرة الفيروس، مردفًا: «لم أتخيل أن يتسارع انتشار الفيوس في بريطانيا بهذا الشكل حتى الحكومة نفسها لم تكن تتخيل».

ولفت إلى أن معدل الإصابات أصبح يوميًا 2000 حالة ومتوسط 200 حالة، ومع بعض الإجراءت الاحترازية تقلص المنحنى ولم يعد مساويًا لاتجاه إيطاليا التي سبقتنا بنحو 14 يومًا في تصاعد المرض.

وتابع:«التباعد الاجتماعي وتطبيق حظر تام في بريطانيا أسهم في تراجع الإصابات، لكن المستفشيات مكتظة لتأخر الحكومة في الإجراءات».

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